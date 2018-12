Concurso do Core-PE com salários de até R$ 5,1 mil tem 8 vagas imediatas e cadastro de reserva

Estão abertas as inscrições para um concurso público do Conselho Regional dos Representantes Comerciais de Pernambuco (Core-PE). São ofertadas oito vagas para contrato imediato de níveis médio e superior, além de 30 oportunidades de cadastro reserva. Os salários são de até R$ 5,1 mil. Há vagas para Recife e Caruaru, no Agreste.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente online, através do site Inaz do Pará Concursos até o dia 24 de dezembro. A taxa de inscrição é de R$ 15 para os cargos de nível médio e R$ 16 para os de nível superior.

Entre as vagas de nível médio, há cinco para auxiliar administrativo, sendo quatro em Recife e uma em Caruaru, além de mais uma vaga para o cargo de fiscal, no Recife. Já para os concorrentes de nível superior, há uma vaga para assistente jurídico e uma para contador, ambas no Recife.

Os salários são de R$ 1.879,12 para os cargos de nível médio e de R$ 5.100,47 para os cargos de nível superior. A seleção é feita por meio uma prova escrita objetiva, aplicada para todos os cargos. Para os de nível superior também é realizada uma redação no mesmo dia e uma prova de títulos.

Nas provas objetivas para cargos de nível médio são cobradas questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, informática e conhecimentos específicos. Já para os de nível superior, são cobradas questões de língua portuguesa, informática e conhecimentos específicos.

O certame conta com uma Central de Atendimento, que pode ser contactada através do e-mail [email protected] ou dos telefones (91) 3347.8376 e (91) 3347.5205. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h às 12h e das 14h às 18h – considerando o horário de Belém (PA).

Outras informações estão disponíveis no edital do concurso.