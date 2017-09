Concurso do Tribunal de Justiça de Pernambuco tem 179.548 inscritos para 109 vagas

Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) registrou um total de 179.548 inscritos para o concurso público . O Poder Judiciário oferece 109 vagas para níveis médio e superior. A concorrência no certame é de 1.647 pessoas para cada oportunidade de trabalho. Nesta quarta-feira (13), termina o prazo para a confirmação dos dados de cadastramento. Os salários variam de R$ 4.222,45 (médio) a R$ 5.502,12 (superior).

Do total de vagas oferecidas, 60 são para técnicos de nível médio e 49 para analistas de nível superior. Conforme a legislação, 5% (cinco por cento) delas estão destinadas a pessoas com deficiência e 20% (vinte por cento) para pessoas negras. De acordo com o TJPE, a concorrência para cada cargo ainda será divulgada.