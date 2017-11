Concursos da Universidade Federal de Pernambuco oferecem 93 vagas para professores

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) divulgou editais de concursos para professores, com 93 vagas, sendo 89 para magistério superior, duas para professor titular (física e botânica) e duas para professor do Colégio de Aplicação (CAp). Os salários variam de R$ 2.777,15 a R$ 19.898,48 e as inscrições podem ser feitas a partir de janeiro de 2018.

As inscrições para esse concurso podem ser feitas entre os dias 8 de janeiro e 8 de março de 2018. A remuneração para professores adjuntos com titulação de doutorado é de R$ 9.585,67, para dedicação exclusiva, e de R$ 3.377,45, para regime semanal de 20 horas de trabalho. Para os professores assistentes, com titulação de mestrado, o salário é de R$ 6.726,82, para dedicação exclusiva, e de R$ 2.777,15, para 20 horas de trabalho semanais.

Para os candidatos ao cargo de professor adjunto, o concurso tem início com uma prova escrita, com peso três; segue com uma prova didática ou didático-prática ou, ainda, defesa de memorial, com peso três; e, por fim, julgamento de títulos, com peso quatro. Para professor assistente, a ordem do certame é a mesma, mas a prova didática, didático-prática ou a defesa de memorial têm peso quatro e o julgamento de títulos tem peso três.

Colégio de Aplicação

Na seleção de docentes para para o CAp, há duas vagas para estudos sociais, na área de geografia, e uma para comunicação e expressão e educação artística, na área de dança. Os interessados precisam ter cursado licenciatura em geografia ou dança, respectivamente. As inscrições podem ser feitas entre os dias 8 de janeiro e 6 de fevereiro de 2018.

De acordo com o edital, publicado no Diário Oficial da União, o salário para os dois cargos é de R$ 4.455,22, referente à titulação de graduação e ao regime de trabalho de dedicação exclusiva. As provas serão divididas em três etapas, sendo a primeira de prova escrita, com peso três; prova didática ou didático-prática, com peso 4; e julgamento de títulos com peso 3. O concurso tem prazo de validade de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Física e Botânica

A UFPE também divulgou o edital de um concurso de professor titular-livre do magistério superior com duas vagas, sendo uma no Departamento de Botânica, na área de biologia vegetal, e outra no Departamento de Física, na área de física e de física geral. As inscrições podem ser feitas entre os dias 10 de janeiro e 9 de abril de 2018.