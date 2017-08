Concursos em tribunais reúnem 742 vagas e salários de até R$ 27,5 mil

Pelo menos cinco tribunais estão com concursos abertos para um total de 742 vagas em cargos de níveis médio e superior. Os salários chegam a R$ 27,5 mil.

Além dos órgãos com inscrições abertas, dois vão abrir as inscrições em setembro e outros dois tiveram concursos anunciados, mas ainda não há prazo para a publicação do edital.

Veja os detalhes de cada concurso:

Abertos

Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul divulgou edital de concurso público para 560 vagas para formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 4.913,79 a R$ 5.636,96. As inscrições podem ser feitas pelo site www.pucpr.br/concursos até o dia 18 de setembro. A prova será aplicada em 29 de outubro (veja a reportagem completa).

Tribunal de Justiça de Pernambuco

O Tribunal de Justiça de Pernambuco abriu concurso para 109 vagas e formação de cadastro em cargos de níveis médio e superior. As remunerações vão de R$ 4.222,45 a R$ 5.502,12. As inscrições podem ser feitas pelo site www.ibfc.org.br até o dia 31 de agosto. A prova está prevista para 15 de outubro (veja o edital no site da organizadora).

Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região

O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no Ceará, abriu concurso para 1 vaga e formação de cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior. Os salários vão de R$ 6.376,41 a R$ 10.461,89. Os candidatos podem se inscrever até o dia 13 de setembro pelo site www.cespe.unb.br/concursos/trt7_17_analista_tecnico. A prova será aplicada em 22 de outubro (veja o edital no site da organizadora).

Tribunal Regional Federal da 5ª Região

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que abrange os estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, divulgou edital de concurso público para 20 vagas de juiz federal substituto. O salário é de R$ 27.500,17. As inscrições estarão até 26 de setembro pelo site www.cespe.unb.br//concursos/trf5_17_juiz. A prova objetiva será aplicada na data provável de 19 de novembro (veja a reportagem completa).

Tribunal Superior do Trabalho (TST)

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) divulgou edital de concurso público para 52 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis médio e superior. Os salários vão de R$ 6.736,41 a R$ 10.461,90. As inscrições devem ser feitas até 22 de setembro pelo site www.concursosfcc.com.br. As provas estão previstas para o dia 19 de novembro, em Brasília (veja a reportagem completa).

Edital publicado

Tribunal de Justiça de Goiás

O Tribunal de Justiça de Goiás divulgou edital de concurso público para 85 vagas de juiz leigo. Os candidatos devem ser bacharéis em direito e ter, pelo menos, 2 anos de atividade jurídica. As inscrições estarão abertas de 12 de setembro a 13 de outubro pelo site www.cs.ufg.br. A prova está previst5a para 19 de novembro (veja o edital no site da organizadora).

Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins

O Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins lançou um concurso público para 10 vagas e formação de cadastro reserva nos cargos de analista e técnico judiciário. Os salários vão de R$ 6,3 mil a R$ 10,4 mil. As inscrições podem ser feitas de 4 de setembro a 2 de outubro pelo site www.cespe.unb.br/concursos/tre_to_17. A prova será aplicada em 3 de dezembro (veja a reportagem completa).

Aguardando

Tribunal de Justiça de Alagoas

O Tribunal de Justiça de Alagoas anunciou a realização de concursos público para novos servidores ainda em 2017. O órgão aguarda que o projeto de cargos e salários, aprovado pela Assembleia Legislativa de Alagoas, seja sancionado. O concurso será para os cargos de técnico judiciário, analista judiciário nas áreas de direito e estatística, e oficial de justiça. Ainda não há informações sobre o prazo para a publicação do edital (veja comunicado no site do TJ-AL).

Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em Pernambuco, vai realizar concurso para 32 vagas em cargos de níveis médio e superior. As oportunidades serão para analista judiciário e técnico judiciário, em diversas áreas. Ainda não há previsão para a publicação do edital e do calendário do concurso (veja a reportagem completa).