Concursos públicos e seleções oferecem mais de 22,9 mil vagas com salários de até R$ 30,4 mil

Cerca de 107 concursos públicos e seleções simplificadas estão com inscrições abertas ou editais publicados no país. Juntos, os certames oferecem mais de 22,9 mil vagas em todas as regiões do país. Há oportunidades em diversos cargos, destinadas a candidatos em todos os níveis de escolaridade. O concurso com remuneração mais alta é para os Tribunais de Justiça do Amapá (TJ-AP) e de Minas Gerais (TJ-MG), com salário de R$ 30,4 mil.

Em Pernambuco, há oportunidades nas prefeituras do Recife e de Sirinhaém. Juntos, os órgãos públicos ofertam mais de 850 vagas e salários que chegam a R$ 4,6 mil.

Além das vagas abertas, alguns processos seletivos têm, também, formação de cadastro de reserva. Assim, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Confira alguns concursos e seleções:

Prefeitura do Recife – PE

Vagas: 500

Escolaridade: superior

Salário: R$ 4,6 mil

Inscrição: 05/10 até 07/11

Prefeitura de Sirinhaém-PE

Vagas: 353

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Salário: R$ 2,8 mil

Inscrição: 11/10 até 11/11

TCU

Vagas: 20

Escolaridade: superior

Salário: R$ 21.947,82

Inscrição: 1º/11 até 20/12

Fundação Nacional do Índio (Funai)

Vagas: 700

Escolaridade: médio, superior

Salário: até R$ 4.400

Inscrição: até 09/11

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)

Vagas: 49

Escolaridade: médio, superior

Salário: R$ 4.180,67

Inscrição: até 30/11

Polícia Penal – MG

Vagas: 2.420

Escolaridade: superior

Salário: R$ 4.631,25

Inscrição: 22/10 até 21/11

Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro

Vagas: 2.000

Escolaridade: médio, superior

Salário: R$ 940 até R$ 2.211

Inscrição: até 30/11

Prefeitura de Campina Grande – PB

Vagas: 898

Escolaridade: médio e superior

Salário: R$ 4.530

Inscrição: até 15/11

Prefeitura de Sousa – PB

Vagas: 247

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Salário: R$ 2 mil

Inscrição: até 18/11

Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul

Vagas: 7

Escolaridade: superior

Salário: R$ 28.884,20

Inscrição: até 18/11

Tribunal de Justiça do Amapá (TJ-AP)

Vagas: 11

Escolaridade: superior

Salário: R$ 30.404,42

Inscrição: até 15/11

Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG)

Vagas: 82

Escolaridade: superior

Salário: R$ 30.404,42

Inscrição: até 23/11

blogdomarcellopatriota