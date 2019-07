Condenado por morte do promotor Thiago Faria é capturado cinco meses após fuga de penitenciária

Condenado pela morte do promotor de Justiça Thiago Faria Soares em 2013, José Maria Pedro Rosendo Barbosa, que fugiu da Penitenciária Barreto Campelo em fevereiro deste ano, foi capturado na manhã desta segunda-feira (29), em uma operação das polícias de Pernambuco e Mato Grosso do Sul e dos ministérios públicos dos dois estados.

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) afirmou que ele se escondeu em áreas rurais na região da fronteira entre o Brasil e a Bolívia. Segundo a polícia, Rosendo estava na cidade de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, há cerca de 15 dias. Antes, ele teria passado por locais como Cochabamba e Puerto Quijarro.

“Nós encontramos o rastro, a passagem dele por cinco cidades da Bolívia e na madrugada de hoje [29] foi confirmada a localização dele no Mato Grosso do Sul. Não houve tempo para reação. Ele foi preso de imediato”, disse o chefe da Polícia Civil de Pernambuco, Joselito Amaral, em coletiva de imprensa no Recife.

No momento da prisão, o homem dono da casa em que José Maria Rosendo estava, um boliviano, foi levado a uma delegacia para prestar esclarecimentos, mas ainda não há confirmação de envolvimento com crimes. Não houve apreensão de materiais no momento em que o fugitivo foi capturado.

O possível envolvimento de Rosendo com traficantes de drogas está sendo investigado pela polícia a partir da prisão desta segunda. “Esse envolvimento dele com o tráfico internacional de drogas na Bolívia fez com que ele estivesse capitalizado para empreender a fuga”, disse Joselito.

Depois da captura, o procurado deve ser transferido a uma penitenciária em Pernambuco. O horário do voo e o presídio não foram informados por questões de segurança.

“Temos várias unidades em que podemos colocá-lo, mas achamos que ele deve seguir para um presídio de segurança máxima federal e vamos fazer essa solicitação ao Departamento Penitenciário Nacional”, disse o secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, Pedro Eurico.

Com a captura do procurado, os órgãos de segurança buscam, a partir de agora, pessoas que ajudaram José Maria durante os cinco meses em que foi procurado. “Ele não teria conseguido percorrer o espaço que percorreu em cinco meses sem o devido apoio, e é nisso que nós estamos debruçados”, afirma Joselito Amaral. (G1)