Confinamento do Miss Sertão começa nesta quinta-feira (14), em Serra Talhada

As candidatas ao título da 1ª edição do Miss Sertão 2017 chegarão a Serra Talhada nesta quinta-feira (14) para o confinamento do maior concurso de beleza e glamour do região, que acontecerá dia 16 de setembro (sábado), às 20h, no Ginásio Poliesportivo da cidade.

As candidatas serão recebidas pelo prefeito da cidade, Luciano Duque e pela primeira-dama, Karina Rodrigues, para dar as boas-vindas em um jantar oferecido em sua residência. Durante três dias, a agenda das misses será muito intensa, com provas de roupas e aulas de postura e passarela com o produtor artístico da RD Produções Alan Jones Eliodoro.

As candidatas também conhecerão pontos turísticos da Capital do Xaxado, visitarão autoridades locais e conhecerão entidades filantrópicas com o produtor de eventos Islian Pereira. Ao todo, 10 meninas vão representar seus respectivos municípios nessa disputa que promete ser acirrada. E o júri será composto por personalidades da região de diversos segmentos da sociedade.

Segundo o coordenador geral do evento, Romildo Duarte, nessa reta final, os trabalhos serão intensificados, visando um grande espetáculo de beleza e glamour.

“O Miss Sertão adotará um modelo mais intimista, ou seja, mais simples e natural. Queremos uma miss mais espontânea”. A vencedora do certame se credenciará automaticamente no Miss Pernambuco Be Emotion 2018, poderá desfrutar de uma viagem e garantirá a preparação para o concurso estadual.