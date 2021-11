Confira as 192 vagas de emprego disponíveis através da Agência do Trabalho em 17 municípios de Pernambuco nesta terça-feira

Há oportunidades para assistente administrativo, promotor de vendas, recepcionista atendente, entre outros cargos. Atendimento deve ser agendado pela internet.

Profissionais em busca de emprego têm 192 vagas disponíveis através das 29 unidades da Agência do Trabalho, da Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação de Pernambuco (Seteq). As oportunidades desta terça-feira (16) foram disponibilizadas em 17 municípios do estado.

Do total, dez vagas foram reservadas para pessoas com deficiência. Assistente administrativo, promotor de vendas, recepcionista atendentes, frentista e professor de técnicas de enfermagem estão entre os postos de trabalho ofertados nas cidades (confira lista completa mais abaixo).

Os interessados devem realizar agendamento para as unidades da Agência do Trabalho através do site da Seteq. Vagas de emprego Cidade Cargo Quantidade de Vagas Experiência Salário Escolaridade Araripina Auxiliar de confeitaria 1 Três meses Não informado Médio completo Araripina Mecânico de automóvel 1 Seis meses Não informado Fundamental completo Araripina Operador de caixa 1 Seis meses Não informado Médio Incompleto Araripina Recepcionista secretária 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Araripina Auxiliar de cozinha 1 Três meses Não informado Médio completo Arcoverde Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) 1 Não exigida Não informado Médio completo Arcoverde Vendedor interno 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Bezerros Auxiliar de cozinha 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Bezerros Atendente de farmácia – balconista 1 Não exigida Não informado Médio completo Bezerros Coordenador de ensino 1 Seis meses CTPS Não informado Superior completo Bezerros Gesseiro 2 Seis meses CTPS Não informado Não exigida Bezerros Pintor de obras 3 Seis meses CTPS Não informado Não exigida Bezerros Vendedor de comércio varejista 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Bezerros Professor(a) de técnicas de enfermagem 7 Seis meses CTPS Não informado Superior completo (Enfermagem) Camaragibe Açougueiro 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Caruaru Ajudante de eletricista 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Caruaru Ajudante de pasteleiro 1 Seis meses Não informado Fundamental completo Caruaru Ajudante de serralheiro 1 Seis meses Não informado Fundamental completo Caruaru Auxiliar de cozinha 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Caruaru Costureiro(a) de Roupas (confecção em série) 1 Seis meses CTPS Não informado Não exigida Caruaru Eletricista 1 Seis meses R$ 1.800 Médio completo Caruaru Eletricista 2 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Caruaru Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança 1 Seis meses CTPS R$ 1.122 Médio completo Caruaru Instalador de som e acessórios de veículos 1 Seis meses Não informado Médio Incompleto Caruaru Padeiro 1 Seis meses Não informado Fundamental completo Caruaru Pedreiro 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Caruaru Soldador 1 Seis meses Não informado Fundamental completo Caruaru Subgerente de Loja (operações comerciais) 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Caruaru Técnico(a) em Segurança do Trabalho 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Caruaru Vendedor(a) Ambulante 2 Seis meses Não informado Médio Incompleto Caruaru Vendedor pracista 1 Seis meses Não informado Fundamental completo Caruaru Vidraceiro(a) 1 Seis meses Não informado Fundamental completo Garanhuns Ajudante de carga e descarga de mercadoria 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Garanhuns Mecânico de manutenção de automóveis 1 Seis meses Não informado Fundamental completo Goiana Mecânico de empilhadeira 1 Seis meses R$ 1.773 Médio completo Igarassu Ajudante de carga e descarga de mercadoria 1 Seis meses CTPS R$ 1.240 Médio completo Igarassu Coordenador pedagógico 1 Seis meses CTPS Não informado Superior completo Igarassu Eletricista instalador de alta e baixa tensão 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Igarassu Revisor de equipamentos (controle de qualidade) 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Ipojuca Atendente de lojas 2 Seis meses CTPS R$ 1.142 Médio completo Ipojuca Operador de caixa 2 Seis meses CTPS R$ 1.142 Médio completo Nazaré da Mata Analista contábil 1 Seis meses CTPS Não informado Superior completo Nazaré da Mata Assistente administrativo (jovem aprendiz) 20 Não exigida R$ 1.100 Médio Incompleto Nazaré da Mata Chefe de departamento pessoal 1 Seis meses CTPS Não informado Superior completo Nazaré da Mata Engenheiro(a) de produção 1 Não exigida Não informado Superior incompleto Nazaré da Mata Mecânico(a) de manutenção de máquina industrial 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Nazaré da Mata Motorista de caminhão 1 Seis meses CTPS Não informado Médio Incompleto Nazaré da Mata Técnico mecânico 1 Seis meses Não informado Médio completo Paulista Estofador de móveis 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental Incompleto Paulista Eletricista 2 Seis meses CTPS R$ 1.727 Médio completo Paulista Pintor de automóveis 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental Incompleto Paulista Promotor(a) de Vendas 25 Não exigida R$ 1.100 Médio completo Petrolina Chefe de serviço de limpeza 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Petrolina Mecânico(a) de refrigeração 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Petrolina Técnico em eletromecânica 1 Não exigida Não informado Médio completo Petrolina Vendedor porta a porta 1 Seis meses Não informado Médio completo Recife Ajudante de cabeleireiro(a) 1 Seis meses Não informado Não exigida Recife Artífice de manutenção 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Recife Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) 3 Seis meses CTPS R$ 1.240 Médio Incompleto Recife Cabeleireiro(a) 1 Seis meses Não informado Não exigida Recife Costureira em Geral 1 Seis meses CTPS R$ 1.253 Médio Incompleto Recife Costureira em geral 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Recife Desenhista Industrial Gráfico (Designer Gráfico) 1 Seis meses CTPS R$ 1.500 Médio completo Recife Eletricista de Instalações de Veículos Automotores 1 Seis meses CTPS R$ 1.800 Médio completo Recife Eletricista 2 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Recife Forneiro(a) de Padaria 1 Seis meses CTPS Não informado Não exigida Recife Gerente de loja e supermercado 1 Seis meses Não informado Médio completo Recife Gerente de restaurante 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Recife Gerente de supermercado (necessário morar próximo ao bairro de Beberibe) 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Recife Lavador(a) de Roupa Hospitalar 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Recife Manicure 1 Seis meses Não informado Não exigida Recife Mecânico de Auto em Geral 1 Seis meses CTPS R$ 1.800 Médio completo Recife Mecânico de gerador 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Recife Mecânico de manutenção de máquina industrial 2 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Recife Motofretista 2 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Recife Office-boy 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Recife Pasteleiro 1 Seis meses CTPS R$ 1.186 Não exigida Recife Pasteleiro(a) 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Recife Soldador 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Recife Soldador 2 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Recife Técnico de refrigeração 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Recife Torneiro mecânico 1 Seis meses CTPS R$ 1.900 Médio completo Salgueiro Gerente de área de vendas 5 Seis meses Não informado Médio completo Salgueiro Gerente operacional 3 Seis meses Não informado Médio completo Salgueiro Vendedor(a) pracista 2 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Santa Cruz do Capibaribe Assistente de vendas 5 Seis meses Não informado Médio completo Santa Cruz do Capibaribe Atendente balconista 3 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Santa Cruz do Capibaribe Auxiliar administrativo(a) 1 Seis meses Não informado Médio completo Santa Cruz do Capibaribe Auxiliar administrativo(a) 2 Seis meses Não informado Médio completo Santa Cruz do Capibaribe Costureiro(a), a máquina na confecção em série 3 Seis meses Não informado Fundamental completo Santa Cruz do Capibaribe Estoquista 1 Seis meses Não informado Fundamental completo Santa Cruz do Capibaribe Frentista 3 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Santa Cruz do Capibaribe Operador(a) de caixa 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Santa Cruz do Capibaribe Operador(a) de caixa 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Santa Cruz do Capibaribe Pizzaiolo(a) 1 Seis meses Não informado Fundamental completo Santa Cruz do Capibaribe Repositor(a) de mercadorias 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Santa Cruz do Capibaribe Vendedor(a) pracista 1 Seis meses Não informado Médio completo Serra Talhada Costureira(o) em Geral 1 Seis meses R$ 1.117 Não exigida Serra Talhada Vendedor pracista 1 Três meses R$ 1.200 Médio completo Serra Talhada Motorista entregador(a) 1 Três meses CTPS Não informado Médio completo