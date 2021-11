Confira as 296 vagas de emprego disponíveis através da Agência do Trabalho em 20 municípios de Pernambuco nesta quinta-feira

Há oportunidades para trabalhador de serviços de limpeza, recepcionista atendente, vendedor porta a porta, entre outros cargos. Atendimento deve ser agendado pela internet.

Profissionais em busca de emprego têm 296 vagas disponíveis através das 29 unidades da Agência do Trabalho, da Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação de Pernambuco (Seteq). As oportunidades desta quinta-feira (18) foram disponibilizadas em 20 municípios do estado.

Do total, 23 vagas foram reservadas para pessoas com deficiência. Ajudante de motorista, costureiro, fiscal de prevenção de perdas, promotor de vendas e assistente administrativo estão entre os postos de trabalho ofertados nas cidades (confira lista completa mais abaixo).

Os interessados devem realizar agendamento para as unidades da Agência do Trabalho através do site da Seteq.