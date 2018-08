Confira as 49 vagas de emprego disponíveis para esta quarta-feira (8). Há vaga para Serra Talhada

As Agências do Trabalho estão com vagas de emprego abertas para esta quarta-feira (8) em Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Garanhuns, Bezerros, Arcoverde e Serra Talhada. No total, são 49 oportunidades.

Em Caruaru, os interessados podem se dirigir até a Rua Padre Antônio Tomáz, número 127, no Bairro Maurício de Nassau. O atendimento é das 7h às 13h. O telefone para contato da Agência do Trabalho é o (81) 3719-9480.

Nos demais municípios, os candidatos precisam comparecer à unidade mais próxima da Agência do Trabalho ou acessar o site do Ministério do Trabalho.

Confira as vagas disponíveis

Arcoverde

Gerente administrativo- 1

Gerente financeiro- 1

Gerente comercial- 1

Propagandista- 1

Secretario executivo- 1

Supervisor de telemarketing e atendimento- 1

Bezerros

Chefe de cozinha- 1

Gerente comercial- 1

Vendedor pracista- 1

Santa Cruz do Capibaribe

Atendente de farmácia (balconista) – 4

Costureiro, a maquina na confecção em série- 12

Estampador de tecido- 1

Gerente de marketing- 1

Impressor serigrafico- 1

Motorista de automóveis- 1

Operador de caixa- 2

Vendedor pracista- 4

Serra Talhada

Operador de negócios- 1

Caruaru

Atendente de farmacia (balconista)- 2

Cortador a mão- 1

Encarregado de hortifrutigrangeiros- 1

Estoquista- 1

Faturista- 1

Manicure- 1

Tecnico de manutenção eletronica- 1

Garanhuns

Costureira em geral- 1

Gerente de marketing-1

Mecanico de automóvel- 1

Vagas para pessoas com deficiência

Caruaru

Trabalhador da avicultura de postura- 1

Leiturista- 1