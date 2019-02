Confira as 55 vagas de emprego disponíveis para esta sexta-feira (8). Há vagas para Serra Talhada

As Agências do Trabalho estão com vagas de emprego abertas para esta sexta-feira (8) em Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Bezerros, Garanhuns, Serra Talhada e Arcoverde. No total, são 55 oportunidades.

Em Serra Talhada, os interessados podem se dirigir até a Rua Enock Inácio de Oliveira, Nº 1312, Centro , próximo à Câmara de Vereadores. Os telefone para contato da Agência do Trabalho é o (87) 3831-9244.

Nos demais municípios, os candidatos precisam comparecer a unidade mais próxima da Agência do Trabalho ou acessar o site do Ministério do Trabalho.

Confira as vagas disponíveis:

Bezerros

Açougueiro – 1

Assistente administrativo – 1

Assistente de vendas – 1

Atendente de farmácia (balconista) – 1

Operador de caixa – 1

Vendedor interno – 1

Vendedor pracista – 1

Santa Cruz do Capibaribe

Atendente de farmácia – balconista – 1

Auxiliar administrativo – 1

Costureiro, a máquina na confecção em série – 18

Cozinheiro geral – 2

Operador de cad (copista) – 1

Supervisor de vendas comercial – 2

Serra Talhada

Promotor de vendas – 2

Vendedor pracista – 1

Caruaru

Confeiteiro – 1

Costureira de máquina reta – 2

Impressor flexográfico – 1

Montador de móveis de madeira – 2

Pintor de automóveis – 2

Pintor de obras – 6

Polidor de automóveis – 1

Garanhuns

Motofretista – 1

Técnico de manutenção industrial – 1

Vagas para pessoas com deficiência

Arcoverde

Atendente de farmácia (balconista) – 1

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações – 1

Técnico de enfermagem – 1