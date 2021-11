Confira as 605 vagas de emprego disponíveis através da Agência do Trabalho em 19 municípios de Pernambuco nesta quarta-feira

Somente para recepcionista atendente, são 200 postos disponíveis no Recife. Há oportunidades também para montador de paletes, vendedor interno, entre outros cargos.

Profissionais em busca de emprego têm 605 vagas disponíveis através das 29 unidades da Agência do Trabalho, da Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação de Pernambuco (Seteq). As oportunidades desta quarta-feira (24) foram disponibilizadas em 19 municípios do estado.

Do total, 27 vagas foram reservadas para pessoas com deficiência e outras 67 são temporárias. O cargo de recepcionista atendente, para trabalho na capital pernambucana, tem 200 vagas disponíveis.