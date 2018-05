Confira as vagas de emprego disponíveis para Salgueiro

Foram divulgadas nessa quarta-feira (23), as vagas de emprego disponíveis para a cidade de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. As oportunidades são disponibilizadas pela Agência do Trabalho de Pernambuco e atualizadas semanalmente no Jornal Desafio Online. As vagas estão sujeitas a alterações ao decorrer do dia.

Maiores informações (87) 3871-8467. Confira as especificidades dos cargos abaixo.

Vagas disponíveis

Vagas Função Escolaridade Experiência Observações 01 Instrutor de autoescola Médio completo 01 Vendedor externo Médio completo Com experiência CNH AB 01 Cortador de roupas Médio completo Com experiência na CTPS