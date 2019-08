Confira como foi a participação dos serra-talhadenses no programa The Noite com Danilo Gentili

Na noite dessa quinta-feira (1º), os serra-talhadenses, Charlles Rekson e Tiringa, do canal do Youtube Brasil Selvagem, participaram do programa The Noite, com o apresentador Danilo Gentili, do SBT.

Conhecido como ‘Seu Lunga do Sertão do Pajeú, Tiringa roubou a cena e ameaçou abandonar o programa, após uma pergunta de duplo sentindo feita pelo apresentador Danilo Gentili.

Confira abaixo no vídeo, como foi a participação de Charlles e Tringa no The Noite.