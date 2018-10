Confira os deputados estaduais eleitos por Pernambuco em 2018

Os pernambucanos elegeram, neste domingo (7), seus 49 representantes para a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) no quadriênio de 2019 à 2022. A delegada Gleide Angelo (PSB) foi a grande surpresa do pleito, sendo a candidata a deputada estadual mais votada da história de Pernambuco. A socialista obteve mais de 400 mil votos. Veja abaixo a lista do eleitos.

Deputados Estaduais

Gleise Angelo (PSB)

Pastor Cleiton Collins (PP)

Clodoaldo Magalhães (PSB)

Guilherme Uchoa Jr (PSC)

Doriel Barros (PT)

Aglailson Victor (PSB)

Manoel Ferreira (PSC)

Rodrigo Novaes (PSD)

Adalto Santos (PSB)

Joaquim Lira (PSD)

Francismar (PSB)

Diogo Moraes (PSB)

Clarissa Tércio (PSC)

Lucas Ramos (PSB)

Priscila Krause (DEM)

Simone Santana (PSB)

Gustavo Gouveia (DEM)

Claudiano Filho (PP)

Alessandra Vieira (PSDB)

Joel da Harpa (PP)

William Brigido (PRB)

Juntas (PSOL)

Waldemar Borges (PSB)

Tony Gel (MDB)

Eriberto Medeiros (PP)

Isaltino (PSB)

Fabíola Cabral (PP)

Alberto Feitosa (SD)

Clovis Paiva (PP)

Antonio Moraes (PP)

Terresa Leitão (PT)

João Paulo (PCdoB)

Romero Sales Filho (PTB)

Romero (PP)

Henrique Queiroz Filho (PR)

Antônio Coelho (DEM)

Zé Queiroz (PDT)

Rogério Leão (PR)

Marco Aurélio Meu Amigo (PRTB)

Wanderson Florêncio (PSC)

João Eudes (PP)

Romário Dias (PSD)

Cláudia de Lupércio (SD)

Do JC Online