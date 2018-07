Confirmado primeiro voo experimental da Azul entre Recife e Serra Talhada

Acaba de ser confirmado para esta quinta-feira, dia 12, o primeiro voo teste da companhia aérea Azul entre Recife e Serra Talhada. O voo deixará o Aeroporto Internacional Gilberto Freire às 12h25, com chegada prevista para as 13h20 na Capital do Xaxado, que vive a semana da sua feira de serviços e negócios, a ExpoSerra.

O voo terá 60 convidados. Dentre eles, o Ministro dos Transportes Valter Casimiro Silveira, o Secretário Estadual Antonio Cavalcanti e o deputado Federal Sebastião Oliveira, articulador da ação quando Secretário Estadual de Transportes. O governador Paulo Câmara deve integrar a comitiva. Após o voo, haverá uma coletiva.

A última exigência cumprida foi da instalação da Estação Meteorológica de Superfície Automática, exigida pela Anac. O avião usado será o ATR 72-600, considerado o avião com motores turbo-hélice mais moderno e seguro do mundo. Em operação há quase 30 anos, a aeronave da ATR Aircraft, empresa franco-italiana do Grupo Airbus, já superou as 500 unidades produzidas.

Via Nill Júnior