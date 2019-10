Policial Militar morre após ser confundido com assaltante dentro de lotação em Caruaru

Um policial militar do estado de Alagoas morreu após ser baleado dentro uma lotação nesse domingo (27) em Caruaru, no Agreste pernambucano. Willian da Silva de Farias, de 25 anos, estava voltando para casa no estado da Paraíba quando pegou uma lotação em Caruaru que iria para Campina Grande, na Paraíba.

O motorista da van viu que o PM de Alagoas estava com uma arma, mas não sabia que ele era policial. Um outro policial, do 1º BIESP de Caruaru, entrou na lotação e o motorista contou a ele que havia uma pessoa suspeita. Quando Willian levantou para ajeitar a arma, o PM de Caruaru pensou que aconteceria um assalto e atirou contra o policial.

Ele foi atingido e levado para o Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, onde morreu. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso.

Do NE10 Interior