Confusão de torcida com PM em Sport x Santa deixa sessenta feridos

Durante o clássico entre Sport e Santa Cruz, nesta quarta-feira, na Ilha do Retiro, uma confusão tomou conta da arquibancada destinada à torcida coral. Com direito a pânico e muita correria após um enfrentamento de alguns tricolores com a Polícia Militar, 60 torcedores tiveram que ser atendidos no gramado e 25 deles foram levados às pressas para a Unidades de Pronto Atendimento da Abdias de Carvalho, a mais próxima do estádio.

Segundo o médico Caio Santos, que liderava a equipe de atendimento, nenhum dos torcedores estava em estado grave, mas um deles teve fratura exposta e outro sofreu um ataque epilético em meio à correria e uso de spray de pimenta por meio da PM.

Como aconteceu perto do fim do primeiro tempo, o incidente não interrompeu a partida, que segue na segunda etapa. Foi pedido um reforço no número de ambulâncias para poder socorrer os torcedores remanescentes – em certo momento, havia seis ambulâncias dentro da Ilha do Retiro.

Tudo começou quando um torcedor tentou acender um sinalizador, artefato proibido por normas de segurança. A Polícia identificou e tentou interromper o ato. Só que, neste momento, muitos torcedores caíram uns por cima dos outros, como um efeito dominó.

Foi quando a confusão começou. Revoltados, vários torcedores do Santa Cruz entoavam o canto de “pior polícia do Brasil”. Outra parte cantou alto ameaçando invadir o campo. E a Polícia, por sua vez, usou spray de pimenta para dispersar os mais exaltados, que tentavam forçar um portão.

Neste novo momento, abriu-se um clarão na torcida do Santa Cruz. Muitos torcedores estavam com fraturas – desde o momento da queda. Outros, afetados com o uso do spray de pimenta, pediram para sair.

Torcedores do Sport foram retirados do setor de ampliação do estádio, que fica ao lado do setor de visitantes. O jogo recomeçou com vários torcedores sendo atendidos no gramado e outros pedindo ajuda nas arquibancadas.

