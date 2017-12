Confusão: suspeitos de assalto acusam possível vítima de furto em Serra Talhada

Três homens foram detidos na madrugada do último sábado (16), após uma estranha história de furto de R$ 1.000,00. O fato aconteceu na Rua Antonio Alves de Oliveira, no bairro do IPSEP, em Serra Talhada no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, a ação se deu durante rondas do efetivo da Patrulha Rural do 14º BPM nas proximidades do endereço citado, quando os policiais se depararam com os homens em atitude suspeita. Ao efetuar a busca pessoal em R.O.S., 41 anos, foi encontrada a quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta) e um celular Motorola, que o mesmo afirmou ser de outrem que empenhou o aparelho em jogo de baralho. R.O.S., ainda relatou que estava caminhando pela rua quando percebeu dois indivíduos em uma moto, e com medo de assalto, correu escondendo-se no terreno baldio. Em seguida os dois indivíduos desceram da moto e começaram a agredi-lo, roubando de R.O.S. a quantia de R$ 1000,00 (um mil reais). Ao realizar a busca pessoal em J.R.A., 38 anos, vendedor, foi encontrada a quantia de R$ 619,00 (seiscentos reais), o qual informou ter recebido R$ 426,00 (quatrocentos e vinte e seis) da empresa onde trabalha e R$ 200,00(duzentos reais) do aluguel de uma casa. Com F.C.F.S., 28 anos, marceneiro, foi encontrada a quantia de R$ 51,00 (cinquenta e um reais), o qual afirmou ser proveniente do trabalho de marceneiro que desenvolve. No meio da confusão, a dupla de moto, a qual era suspeita de assalto, relataram aos PMs que estava agredindo R.O.S., por terem o reconhecido como a pessoa que havia furtado uma farmácia do irmão de J.R.A.

Diante do imbróglio, todos os envolvidos foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada para que os fatos fossem esclarecidos.

Via Nayn Neto