Congresso de Assistência Social da LBV, reúne renomados palestrantes para debater os impactos psicossociais da pandemia

Nos próximos dias 30 e 31 de agosto, a Legião da Boa Vontade (LBV) promoverá, às 19h30, a edição on-line do seu 26º Congresso Internacional de Assistência Social, que debaterá o tema “Desigualdade social e pobreza: impactos psicossociais da pandemia”.

O evento é voltado a trabalhadores do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), educadores, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, orientadores, cuidadores de idosos, gestores sociais, acadêmicos, conselhos de direitos, conselhos tutelares, trabalhadores do sistema de garantia de direitos e interessados no tema.

A sra. Katyna Argueta fará a palestra inaugural da edição on-line do 26 º Congresso Internacional de Assistência Social, da LBV. Ela é representante residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no Brasil e diretora a.i. do Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo (IPC-IG), vinculado ao PNUD.

O objetivo do encontro é proporcionar ao público momentos de reflexão e gerar interlocução sobre os processos histórico-sociais que resultaram nas desigualdades e na pobreza, que foram agravados pela pandemia da Covid-19.

A 26 ª edição do Congresso Internacional de Assistência Social, da LBV, vai reunir profissionais atuantes nas áreas da Assistência Social e dos Direitos Humanos, representantes da sociedade civil e de movimentos sociais e comunidade acadêmica.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: https://www.lbv.org/congressosocial