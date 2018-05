Congresso Pernambucano de Teatro é realizado em Serra Talhada

O Congresso Pernambucano de Teatro será realizado nos dias 18,19 e 20 em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a assessoria, o evento tem o objetivo de discutir políticas públicas para as artes cênicas, e acontece a partir das 19h, no Museu do Cangaço.

Na ocasião, 15 personalidades reconhecidas pela contribuição ao teatro no estado de Pernambuco serão homenageadas, conforme a assessoria.

Serviço

Congresso Pernambucano de Teatro

Local: Museu do Cangaço – Serra Talhada/PE

Datas: 18 a 20 de maio

Horário: 19h