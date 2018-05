A cidade de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, comemora 167 anos amanhã (06). O município com 90 mil habitantes tem como manifestação cultural o xaxado. No campo do desenvolvimento econômico, estão sendo construídos um aeroporto e um shopping.

