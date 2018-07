Conheça a primeira atração da 228ª Festa de Setembro de Serra Talhada

A programação da 228ª Festa de Setembro está guardada a ‘sete chaves’, mas o site Leia Mais PE conseguiu descobrir através de uma fonte, que uma das uma das atrações já contratada para a Festa de Setembro deste ano, é o cantor Vicente Nery – Cheiro de Menina, um dos grandes nomes do forró romântico.

Vicente Nery que participou de todos os eventos tradicionais da cidade, nos governos de Geni Pereira e Carlos Evandro, ganhou até apelido de azulão ao declarar apoio ao deputado federal Sebastião Oliveira (PR), e talvez por isso tenha ficado todo esse tempo sem ser contratado para tocar em eventos patrocinados pela prefeitura de Serra Talhada-PE.

Esse show na Festa de Setembro marca o reencontro do forrozeiro com milhares de fãs que ele tem não só em

Serra Talhada, mas em toda região, onde ele é bem querido. Vicente é dono de uma das mais belas vozes do forró e por problemas pessoais chegou a se ausentar por um tempo da música. Seu retorno foi marcado pela sua entrada na produtora A3 que também cuida de artistas como Xandy Avião, Solange Almeida, Avine Vine etc.

Muita gente já deve estar contando os dias e as horas para relembrar os grandes sucessos de Vicente Nery e a

banda Cheiro de Menina na tradicional Festa de Setembro 2018.

