Conheça benefícios que doadores de sangue podem ter em Pernambuco

Para fazer a doação de sangue é necessário ter idade entre 16 anos e 69 anos e 11 meses. Para os idosos, a primeira doação deve acontecer até os 59 anos e 11 meses. Os menores de 18 anos precisam da presença do responsável legal, além de levar uma cópia do RG.

O Hemope fica localizado na Rua Joaquim Nabuco, número 171, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife. Para evitar aglomerações durante a pandemia da Covid-19, o hemocentro agenda as doações por meio do telefone 0800 081 1535. A ligação é gratuita.