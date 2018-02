Conheça Daniel: Uma história que muda outras…

Nessa quinta-feira (08), o Projeto de Extensão de Inclusão Digital da APAE de Serra Talhada, recebeu Daniel Antônio, que é portador de Paralisia Cerebral e estudante do curso técnico em informática do IF-Salgueiro. Acompanhado da mediadora escolar, Daniel falou sobre a sua vida e sobre o seu processo de inclusão no IF.

Daniel iniciou sua vida escolar aos 9 anos, e conseguiu vencer todos os obstáculos de um aluno especial em uma escola pública estadual. Hoje com 20 anos, ele é destaque no curso técnico em informática do IF-Salgueiro, não por sua especialidade, mais por toda dedicação e desempenho escolar.

Essa é uma verdadeira história de garra, superação e força de vontade. Ensinando-nos que podemos conquistar todos os nossos sonhos e que o segredo de tudo, depois da nossa fé, é não desistir de si próprio.

Daniel usa um TIX – um teclado mouse inteligente, voltado para a comunicação e acessibilidade de pessoas com deficiência. É a tecnologia assistiva ampliando as oportunidades de aprendizagem.



Do site da APAE