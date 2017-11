O Jornal Desafio Online, em parceria com a RD Produções e a Rádio Líder do Vale FM, apresenta mais um clipe das candidatas à Miss Serra Talhada 2018, que será realizado no dia 02 de dezembro no Maria’s Recepções.

A bela da vez é Luciana Honarato de 18 anos. Confira o clipe abaixo.