O Miss Serra Talhada 2018 será realizado no próximo sábado (02), às 19h00 no Maria’s recepções na Concha Acústica, Marco Zero da cidade.

O concurso vai eleger aquela que ira representar Serra Talhada no concurso de Miss Pernambuco e tentar trazer para cidade mais um titulo de beleza, no caso o quinto, já que Serra Talhada já elegeu quatro misses Pernambuco.

Hoje vamos conhecer, Ruth Pereira, de 18 anos, veja o vídeo abaixo: