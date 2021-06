Conquista histórica da afogadense Yane Marques é tema do quadro “Minha Medalha”

A afogadense Yane Marques será a personagem deste sábado do quadro “Minha Medalha”, da Globo.

O episódio que vai ao ar no intervalo da novela ‘Império’ e no dia seguinte, em uma versão estendida, no ‘Esporte Espetacular’, relembra a conquista da medalha de bronze de Yane Marques nos Jogos Olímpicos de Londres, a primeira e única da história do país no pentatlo moderno.

Natural de Afogados da Ingazeira, Sertão de Pernambuco, Yane também participou das Olimpíadas de 2008 (Pequim) e 2016 (Rio de Janeiro) e é bicampeã dos Jogos Pan-Americanos (2007 e 2015). Atualmente, ela é a presidente da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

