Conselho de Educação Física chega a Serra Talhada nesta quinta-feira (12)

A ação itinerante CREF Visita promovida pelo Conselho Regional de Educação Física da 12º Região – Pernambuco (CREF12/PE) chega a três cidades sertanejas entre os dias 11 e 13 de março. Recebem os serviços às cidades de Salgueiro, Serra Talhada e Afogados da Ingazeira.

O CREF Visita oferece atendimento tanto para Profissionais de Educação Física quanto para Pessoas Jurídicas registradas no Conselho. Na ação, é possível realizar serviços como: Registro de Pessoa Jurídica, renovação da Cédula de Identidade Profissional (CIP), negociação de débitos, pagamento da anuidade, entrega de documentos e solicitações de certidões e recadastramento biométrico.

Na cidade de Salgueiro os serviço vão acontecer na quarta-feira (11), na sede da Secretaria de Cultura e Esportes, na Rua Major Raimundo de Sá, n° 95 das 08h as 12h e das 13h as 17h. Em Serra Talhada a ação será realizada na quinta-feira (12), no Campus da Aeset, na Avenida Afonso Magalhães das 09h às 12h e das 13h as 17h e fechando o calendário do CREF Visita no Sertão, a cidade de Afogados da Ingazeira recebe os serviços na sexta-feira (13), no Ginásio do Centro Desportivo, localizado no Rua Joaquim Nazário, nº 13, das 08h às 12h e das 13h às 17h.

Criado para diminuir as distâncias e trazer profissionais e PJ para mais próximo do CREF12/PE, o CREF Visita percorre todas as regiões pernambucanas. Os profissionais podem consultar o calendário de ações nas redes sociais do Conselho ou no site www.cref12.org.br.