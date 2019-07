Conselho Regional de Educação Física fiscaliza Serra Talhada

A partir desta segunda-feira (1) o Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região (CREF12/PE) chegará ao sertão pernambucano passando pelos municípios Arcoverde, Serra Talhada, Salgueiro e Petrolândia, respectivamente dos dias 01 à 04 do mês de julho.

A ação oferece uma série de serviços em prol dos profissionais de educação física. As atividades consistem em registro de pessoa física e jurídica, renovação da Cédula de Identidade Profissional (CIP), entrega de documentos e solicitações de certidões, recadastramento biométrico.

DENÚNCIAS

Além disso, quem comparecer às ações também poderá contar com um serviço de denúncias, prestando queixa de pessoas físicas ou jurídicas que se encontram em situação de irregularidade junto ao CREF.

No entanto, é necessário estar atento ao requerimento com o máximo de informações acerca das ilegalidades denunciadas. Será preciso estar em posse de registros como fotos, vídeos, endereços, dias e horários dos ocorridos, sendo possível também efetuar as denúncias pelo e-mail [email protected].

CRONOGRAMA

01/07 – Na cidade de Arcoverde a palestra acontecerá no auditório da Secretaria de Educação e Esportes, localizado na Av. Cap. Arlindo Pacheco de Albuquerque, 72 – Centro – Arcoverde/PE no período das 10h as 12h.

02/07 – Em Serra Talhada o evento será realizado no auditório da Escola Municipal Vereador Manoel Pereira Neto

“Neto Pereirinha”, localizada na R. do Sertão, 328 – Bairro Bom Jesus das 14h as 16h.

03/07– Salgueiro também recebe atividades no auditório da faculdade UNOPAR, na Av. Maj. Antônio Rufino, 1119 – Nossa Sra. de Gracas, Salgueiro – PE das 10h as 12h.