Conselho Regional de Odontologia abre inscrições para concurso com vagas em Serra Talhada e mais três cidades; salários de até R$ 3,6 mil

O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE) lançou um edital para contratação de quatro vagas para dentista fiscal, de nível superior, e duas vagas para auxiliar administrativo, de nível médio, nas cidades do Recife e de Caruaru, Petrolina e Serra Talhada. Os candidatos têm até o dia 29 de novembro para se inscrever na internet.

De acordo com o CRO-PE, os salários variam entre R$ 1.300, para auxiliar administrativo, e R$ 3.666,52, para dentista fiscal. Segundo o edital, esse último cargo tem o objetivo de “exercer a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas, em atividades desenvolvidas por cirurgiões-dentistas e categorias auxiliares”.

Além da oportunidade para contratação imediata, os inscritos também concorrem às vagas de cadastro de reserva. As inscrições custam R$ 38, para nível médio, e R$ 42, para nível superior.

São isentos do pagamento da taxa de inscrição os candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do governo federal, ou comprovarem ser integrante de família de baixa renda. Também podem solicitar a isenção da taxa aqueles que forem doadores de medula óssea.

As provas estão previstas para 28 de fevereiro de 2021, nas quatro cidades em que as vagas foram disponibilizadas. De acordo com o CRO-PE, o local e horário das avaliações devem ser divulgados pelo site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib), instituição que promove esse concurso público.

Os candidatos devem ter mais de 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e não podem ter antecedentes criminais. Demais pré-requisitos e informações sobre o processo de seleção podem ser conferidos no edital, disponível na internet. (G1)