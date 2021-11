Conservatório Pernambucano de Música abre inscrições para seleção simplificada de 40 professores

O Conservatório Pernambucano de Música (CPM) abriu, nesta segunda-feira (08), inscrições para seleção simplificada de professores. Ao todo, serão ofertadas 40 vagas para professores na área de canto, instrumento, correpetidor e teoria musical, com salário que passa de R$ 2,8 mil. Os interessados devem se inscrever pelo site https://idib.org.br/ até o dia 12 de dezembro. O cadastro custa R$ 23 para candidatos de nível médio ou técnico e R$ 24 para o nível superior. Confira aqui o edital.

O processo seletivo será realizado em três etapas, todas de caráter eliminatório e classificatório. São elas: Análise de Experiência Profissional e de Títulos, Avaliação Prática e Avaliação Didática. Do total de vagas ofertadas, 5% serão reservadas para pessoas com deficiência. A seleção terá validade de dois anos, podendo ser prorrogada por mais dois. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 22 de março de 2022 exclusivamente no site do Idib, que é a plataforma responsável por organizar a seleção.

Do Vila Bela Online