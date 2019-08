Conta de água e esgoto fica 6,72% mais cara em Pernambuco

A conta de água e esgoto fica 6,72% mais cara em todo o estado. Em julho, a Agência de Regulação de Pernambuco (ARPE) autorizou o reajuste dos valores pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa).

Com o reajuste, uma conta de R$ 100, por exemplo, passa a custar R$ 106,72. O aumento é válido para as tarifas de todas as categorias de clientes e foi publicado no Diário Oficial do estado no dia 13 de julho.

Segundo a Compesa, a tarifa mínima convencional passa de R$ 41,30 para R$ 44,08, para quem consome até 10 milímetros cúbicos de água por mês. Já a tarifa social, que é isenta da cobrança da tarifa de esgoto, vai de R$ 8,65 para R$ 9,22.

Reajustes anteriores

Em abril de 2018, outro reajuste, de 2,78%, foi feito na conta de água e esgoto, de forma provisória. Em fevereiro de 2017, o aumento foi de 7,88%. Nesse caso, o percentual foi válido para os clientes do sistema convencional.