Conta de água e esgoto pode ser paga com cartão de débito em Serra Talhada, entre outras cidades de PE

A conta de água e esgoto pode ser paga com cartões de débito, a partir da terça-feira (18). O anúncio foi feito nesta segunda-feira (17) pela Companhia de Saneamento de Pernambuco (Compesa).

Segundo a empresa, os clientes têm a opção de adotar essa modalidade, ao se dirigir a uma das 20 lojas de atendimento no estado.

De acordo com a Compesa, o pagamento em débito também vale para a negociação de dívidas com a companhia. O procedimento pode ser feito para a quitação à vista ou para a entrada, além das taxas de qualquer serviço disponibilizado pela empresa.

Até o fim de janeiro de 2019, informa a empresa, os serviços poderão ser pagos também com cartão de crédito, à vista ou de forma parcelada.

A partir do próximo mês, segundo a companhia, também fica disponível a operação para pagamento da conta com cartão de débito e crédito no aplicativo Compesa Mobile, disponível para aparelhos com os sistemas operacionais Android e iOS, além da e Agência Virtual disponível no site da Compesa.

A empresa afirmou que a iniciativa beneficia 1,6 milhão de clientes. A Compesa informou, ainda, que estão mantidas as operações com bancos e casas lotéricas.

O pagamento com cartão de débito foi testado pela companhia em 20 lojas, durante dez dias. Para a empresa, a expectativa é aumentar em 20% o número de pagamento de contas atrasadas.

Lojas que aceitam o cartão de débito

Grande Recife

Boa Vista

Largo da Paz

Expresso Cidadão Cordeiro

Olinda

Expresso Cidadão Peixinhos (Olinda)

Paulista

Prazeres (Jaboatão dos Guararapes)

Interior

Expresso Cidadão Vitória de Santo Antão

Carpina

Surubim

Agrestina

Garanhuns

Arcoverde

Afogados da Ingazeira

Serra Talhada

Expresso Cidadão Petrolina

Petrolina

Caruaru

Salgueiro

Santa Cruz do Capibaribe