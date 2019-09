Conta de luz continuará com cobrança extra em setembro, diz Aneel

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou na última sexta-feira (30) que a conta de luz continuará com cobrança extra em setembro.

Segundo a agência, a bandeira tarifária continuará na cor vermelha patamar 1. Ou seja, haverá cobrança extra de R$ 4 na conta de luz a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Ainda de acordo com a Aneel, setembro é um mês típico de seca, e a previsão para o mês sinaliza a permanência do quadro de estiagem, com chuvas abaixo da média.

A Aneel afirma, ainda, que esse cenário requer a manutenção do acionamento das usinas térmicas, o que encarece a geração de energia

Bandeiras tarifárias

O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo de geração de energia.

O objetivo é informar aos consumidores quando esse custo aumenta e permitir que eles reduzam o uso para evitar pagar uma conta de luz mais cara. (G1)