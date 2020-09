Coronavírus: 3.454 casos graves confirmados no Agreste, 662 na Mata Sul e 702 no Sertão, segundo a SES

Chegou a 141.517 o número de casos confirmados do novo coronavírus em todo o estado de Pernambuco. Destes, 3.454 casos graves foram confirmados no Agreste, 662 na Zona da Mata Sul e 702 no Sertão, nos municípios que fazem parte da área de cobertura do G1 Caruaru e Região. No total 8.004 mortes foram confirmadas pelo novo coronavírus. Os recuperados totalizam mais de 122.512 mil pessoas.

Em Caruaru, no Agreste, a prefeitura confirma 8.038 casos da doença, com 7.580 recuperados e 325 mortos. O número é diferente do divulgado pela SES porque, conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde, os hospitais locais fazem os testes e encaminham os resultados para a prefeitura. Em seguida, a gestão municipal passa os dados para o Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco (Lacen-PE), que valida os resultados. Devido à alta demanda do Lacen, essa validação demora a sair.

De forma detalhada, por município, a SES divulga apenas os casos graves da Covid-19 no estado. Os números de infectados, recuperados e mortos em Pernambuco são divulgados de forma geral.

Para evitar a disseminação do vírus no estado, o governador Paulo Câmara (PSB) decretou algumas medidas, como a suspensão de aulas em todas as instituições de ensino e o fechamento de shoppings, bares, restaurantes e lanchonetes.

O anúncio do governador ocorreu em uma transmissão na internet. Ele pediu que o maior número possível de pessoas fique em casa e limite suas saídas para comprar itens de primeira necessidade. “A experiência têm mostrado que todos os locais do mundo que estão conseguindo reverter isso só conseguiram com a diminuição de frequência de pessoas nas ruas”, disse Paulo Câmara.

Na sexta-feira (18), Paulo Câmara (PSB) determinou o fechamento do comércio, dos serviços e das obras de construção civil em todo o estado. A medida começou a valer no domingo (20) e tem o objetivo de enfrentar a epidemia do novo coronavírus.

O governo ainda determinou que estão proibidas reuniões com mais de 10 pessoas e transporte de passageiros via mototáxi como medidas conter o avanço do novo coronavírus no estado.

Confira as medidas dos municípios: