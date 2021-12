CORONAVÍRUS: Apesar de queda em casos e óbitos, possibilidade de novo surto de Covid no Brasil existe, dizem especialistas

“Agora, se tu mantém mais ou menos o teu comportamento anterior, medidas de proteção – usa máscara, anda com álcool gel, evita grandes aglomerações – tá mantendo o teu nível [de exposição] baixo. Tirando os 80%, tá reduzindo um monte a chance de adoecer. É fundamental se vacinar, é fundamental continuar usando máscara, continuar usando álcool gel, álcool 70, e evitar aglomerações – essas são as coisas básicas”, reforça.

Ele reforça que “há necessidade de verificar a curva epidêmica em cada região do país e verificar a tendência de novos casos (incidência)”, pois essas informações “é que devem definir as políticas locais de saúde em relação ao uso de máscara em ambientes abertos.

Quase todos os casos (99%) de SRAG no Brasil hoje são causados pela Covid-19. No entanto, por causa do surto recente de gripe (vírus Influenza) que vem ocorrendo no país e do ataque que o Ministério da Saúde diz ter sofrido em seus sistemas , o InfoGripe afirmou, em nota, não poder dizer, com certeza, que esse aumento é por causa da Covid e não da gripe, que também pode levar a quadros de SRAG (veja íntegra da nota mais abaixo).

De acordo com a fundação, até a semana que terminou em 4 de dezembro, 12 das 27 unidades federativas tinham mostrado tendência de crescimento nos casos de SRAG nas seis semanas anteriores: Acre, Amapá , Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará , Rio de Janeiro , Rio Grande do Norte, Rondônia e São Paulo .

No boletim, a Fiocruz diz que, apesar de o crescimento ser lento, ele é sustentado – e recomenda uma “reavaliação das medidas de prevenção da transmissão de vírus respiratórios, especialmente em relação aos eventos de final de ano para evitar agravamento do cenário epidemiológico”.

“Em decorrência do ataque recente ao sistema do ministério da saúde, alguns fluxos de acesso e repasse legítimo de dados foram afetados. Dentre eles, o repasse semanal dos dados de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) do SIVEP-Gripe para atualização do sistema InfoGripe. Em função disso, os dados digitados até o encerramento da semana epidemiológica 49 (05 a 11 de dezembro) ainda não foram integrados ao InfoGripe para análise de situação atual. Isso afeta não apenas as análises referentes à semana 49, mas também às semanas anteriores por conta das atualizações em casos já notificados (inserção de resultado laboratorial, evolução do caso para alta/óbito, entre outros), bem como a própria inserção de casos ocorridos em semanas passadas mas que só foram digitados na semana 49.

Um exemplo de impacto negativo relevante para o momento atual é a incapacidade de acompanhar os resultados laboratoriais associados aos casos de novembro que ainda não haviam sido notificados. Tal informação é de fundamental importância para avaliar, por exemplo, se a tendência de aumento apontada em diversos estados no boletim do InfoGripe da semana 48 já estaria associada ao vírus Influenza ou se ainda seria decorrência majoritariamente da COVID-19, bem como a avaliação preliminar dos vírus respiratórios já identificados em casos associados a própria semana 49. Tais ações fazem parte da prestação de serviço do sistema InfoGripe para a vigilância nacional de vírus respiratórios no país, tanto para auxílio às ações dos agentes de saúde nas secretarias municipais, estaduais e no ministério da saúde, como para manter a população informada sobre o cenário epidemiológico.”

