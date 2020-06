Corpo carbonizado é encontrado dentro de carro em chamas, na BR-104, em PE

Um corpo carbonizado foi encontrado dentro de um carro em chamas na noite da segunda-feira (1º) na BR-104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo foi localizado no km 45 da rodovia.

Ao chegar no local, o Corpo de Bombeiros estava apagando as chamas. Dentro do veículo foi encontrado o corpo carbonizado. Não foi possível identificar a vítima e nem o sexo. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)