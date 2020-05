Corpo de adolescente de 15 anos é encontrado esquartejado no Sertão de PE

O Corpo de um adolescente de 15 anos foi encontrado esquartejado nessa segunda-feira (18) em um matagal na Fazenda Pedrinhas em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Adre Pereira da Silva. Ele morava no bairro Alto da Temperatura, e, segundo o depoimento da mãe, o adolescente tinha saído na noite anterior ao crime.

Segundo a polícia, as partes do corpo do adolescente estavam enroladas em um lençol e dentro de um saco plástico, e foi encontrado à tarde no matagal por populares.

O Instituto de Criminalística (IC) esteve no local e o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina para ser realizada a perícia e adotadas as medidas legais. A Polícia Civil segue em diligência para identificar o autor do crime. (G1)