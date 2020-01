O corpo de uma criança foi encontrado nesta segunda-feira (13) em um matagal no bairro Vale Dourado em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte da criança, que ainda não foi identificada.

O Instituto de Criminalística periciou o local e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina. (G1)