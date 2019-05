Corpo de grávida é encontrado com marcas de balas dentro de carro em PE

O corpo de uma mulher grávida foi encontrado dentro de um carro nessa quinta-feira (23), em Taquaritinga do Norte, no Agreste pernambucano. Segundo a Polícia Civil, Eliane Ferreira da Silva, de 35 anos, foi achada sem vida com sinais de perfurações de balas dentro do veículo, que estava em uma área de matagal. O crime ocorreu no sítio Alto da Balança, localizado na zona rural da cidade.

A polícia instaurou inquérito para apurar autoria e motivação do homicídio. O corpo de Eliane foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste.

Da Folha de PE