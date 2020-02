Corpo de grávida é encontrado em estado de decomposição em PE

O corpo de uma grávida de 24 anos foi encontrado em estado de decomposição na tarde da quarta-feira (5) dentro de um apartamento em Pedra, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, os vizinhos sentiram um mal cheiro vindo do apartamento que a jovem morava, chamaram por ela e não tiveram resposta.

Os vizinhos perceberam que a porta não estava trancada e ao entrar no apartamento encontraram o corpo da jovem caído na sala do apartamento já em estado de decomposição. Eles também informaram que a última vez que tiveram contato com a vítima foi no domingo (2).

A Polícia Civil informou que Jéssica Eduarda Gomes da Silva Brito estava grávida de aproximadamente oito meses. O Instituto de Criminalística realizou perícia no local, mas devido ao estado avançado de decomposição não foi possível verificar sinais de lesões.

O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife para perícia complementar. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Pedra. (G1)