Corpo de Gugu será escoltado pelo grupamento mais antigo dos Bombeiros de SP

O corpo de Gugu Liberato será levado para ser enterrado no Cemitério Gethsêmani, no Morumbi, no jazigo da família, às 10h desta sexta-feira (29). O cortejo será realizado pelo grupamento dos Bombeiros mais antigo de SP, com 139 anos de história.

Segundo o capitão Marcos Palumbo, a equipe do 1° Grupamento de Bombeiros será a responsável pelo trajeto e homenagens no funeral. São os mesmos profissionais que atuaram no passado nas grandes emergências de incêndio, como nos edifícios Andraus e Joelma e mais recentemente nas operações do desabamento do prédio no Paissandu. São sete profissionais.

O deslocamento acontecerá com batedores com motos até o cemitério. A viatura é um caminhão Auto Bomba Tático do 1°Grupamento de Bombeiros de fabricação americana, marca Spartan, construído especialmente para Operação de combate a incêndios e salvamentos.

Coincidentemente, há dez anos, o pai de Gugu era enterrado na mesma data que ele. Augusto Claudino Liberato morreu por conta de complicações de um Alzheimer. Foi enterrado no dia 29 de novembro de 2009, no mesmo local onde Gugu também será.

A quinta-feira (28) foi marcada por uma imensa e interminável fila de fãs querendo se despedir do apresentador. Milhares de pessoas quiseram dar um último adeus a Gugu na Assembleia Legislativa (Alesp).

Houve até um fã que tentou invadir o espaço destinado ao caixão e gritou para que o apresentador acordasse. Também houve gente que desmaiou na fila com a emoção do momento. Porém, tudo transcorreu em silêncio e respeitosamente. Artistas e amigos de Gugu marcaram presença no velório. Nomes como Celso Portiolli, Eliana, Tiago Abravanel, Ana Hickmann, Simony e Rodrigo Faro foram até o local.

A apresentadora Mara Maravilha também esteve na cerimônia e chorou muito ao lado do caixão de Gugu. “O Gugu é uma luz que não vai se apagar. Ele pediu um intervalo, porque o espetáculo dele é eterno dentre da gente”, afirmou ela.

A apresentadora Luciana Gimenez afirmou que parece estar vivendo um pesadelo: “Ele deixou muita alegria e profissionalismo, e a última lição que foi doar os órgãos, uma atitude muito generosa e bonita”, afirmou.

A expectativa era para a chegada de Silvio Santos, porém, até o começo da madrugada desta sexta (29), ele não havia chegado ao velório.

Morte trágica

O apresentador Gugu Liberato, 60, teve a morte confirmada na noite da última sexta-feira (22) após ele passar dois dias internado em um hospital de Orlando, na Flórida, Estados Unidos, em decorrência de uma queda sofrida em casa. Ele despencou de uma altura de quatro metros, quando fazia um reparo no ar-condicionado instalado no sótão.

Cerca de duas semanas antes do acidente, Gugu foi dado como morto pela rede social da própria emissora, a Record. Na ocasião, ele teve de ir a público confirmar que estava bem. “Pessoal, alguém publicou que eu tive um enfarto. É fake, tá? Estou muito bem, obrigado”, escreveu ele em seu Twitter.

Após a queda sofrida em sua casa, os médicos constaram que o apresentador não apresentava mais atividade cerebral, segundo a nota de falecimento, que não especifica a data exata da morte. Os familiares então autorizaram a doação de todos os seus órgãos, o que poderia beneficiar até 50 pessoas.

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) lamentou a morte do apresentador em suas redes sociais: “O país perde um dos maiores nomes da comunicação televisiva, que por décadas levou informação e alegria aos lares brasileiros. Que Deus o receba de braços abertos e conforte os corações de todos”, disse a mensagem.