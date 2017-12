Corpo de homem com marcas de tiros é encontrado em Serra Talhada

Na manhã desta sexta-feira (08), o corpo de um homem foi encontrado com marcas de tiros, na Avenida Gregório Ferraz Nogueira, conhecida como Avenida Saco, no bairro Universitário, na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo populares, a vítima foi identificada como Jefferson Renato da Silva Pereira, 26 anos, residente no bairro Mutirão. O corpo da vítima estava com várias marcas de disparos de arma de fogo, cerca de cinco perfurações, no rosto e nas costas. Ninguém soube informar quem praticou o homicídio. Jefferson Renato era usuário de drogas e já foi preso por violência doméstica, ultimamente estava sendo suspeito de vários furtos na vizinhança.

O corpo foi levado ao necrotério do Hospan e posteriormente será conduzido ao IML na cidade de Caruaru. O caso ficará sob a investigação da Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada.

De Nayn Neto