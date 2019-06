O corpo de um homem foi encontrado às margens da BR-232, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, no domingo (9). De acordo com a Polícia Militar, a vítima pode ter sido morta a pedradas.

Ainda segundo a PM, não foi possível identificar as lesões devido à posição do corpo, mas foi encontrada uma pedra com manchas de sangue no local.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Polícia Civil. (G1)