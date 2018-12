Corpo de homem é encontrado carbonizado em Santa Cruz da Baixa Verde

O corpo de um homem foi encontrado carbonizado na última sexta-feira (14) em Santa Cruz da Baixa Verde, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, ao lado do corpo foi encontrada uma motocicleta que pertence a uma mulher.

Ainda segundo a PM, a dona do veículo informou que suspeita que o corpo carbonizado seja do companheiro dela. A Polícia Civil está investigando o caso.

O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife. (G1)