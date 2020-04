Corpo de homem é encontrado carbonizado em Serra Talhada

O corpo de um homem ainda não identificado, foi encontrado carbonizado na noite dessa terça-feira (7) no sítio 28, na zona rural de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, o corpo do homem foi encontrado em estado de putrefação e foi encaminhado pela equipe do Instituto de Criminalística (IC) para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru, no Agreste.

HOMICÍDIOS

Esse foi o oitavo assassinato registrado na Capital do Sertão do Pajeú em 2020, o último vitimou um homem identificado como Genilson Pereira da Silva, que foi assassinado com vários golpes de faca peixeira em um bar no dia 29 de março.

