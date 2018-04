Corpo de homem é encontrado com corte no pescoço em Serra Talhada

Um homem identificado preliminarmente como “Mosca Morta”, foi encontrado com um corte no pescoço no início da manhã desta sexta-feira (06), no bairro da Cagep em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, populares faziam caminhada nas proximidades da UPA-E, quando se depararem com o corpo jogado na estrada, próximo a um curral de gado e acionaram a polícia.

De acordo com informações apuradas pelo Jornal Desafio Online, a vítima era morador do bairro Bom Jesus.

HOMICÍDIOS EM SERRA TALHADA

Esse foi o 9º homicídio registrado na Capital do Sertão do Pajeú esse ano. O último vitimou Cícero Nunes da Silva, de 36 anos, que foi morto a golpes de faca na noite da última quinta-feira (29) no bairro da Malhada.

