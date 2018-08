Corpo de homem é encontrado com duas facas cravadas na cabeça em Pernambuco

O corpo de um homem de 25 anos foi encontrado nessa terça-feira (28) com duas facas cravadas na cabeça em Xexéu, Mata Sul de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a vítima também apresentava ferimentos pelo corpo causados por golpes de faca.

Ainda segundo a PM, uma mulher estava no local do crime e também foi atingida pelas facadas. Vizinhos conseguiram arrombar a porta da residência e levaram a vítima para um hospital do município. O estado de saúde dela não foi informado.

A mulher informou à polícia que quem cometeu o crime foi o ex-marido dela. O suspeito não foi localizado e a motivação do homicídio e da tentativa de homicídio ainda é desconhecida. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil. (G1)