Corpo de homem é encontrado com marca de perfuração no pescoço na BR-316 no Sertão de PE

O corpo de um homem de 43 anos foi encontrado na noite desse domingo (24) na BR-316, no Loteamento Primavera, em Parnamirim, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o 8º Batalhão da Polícia Militar (8ª BPM), a vítima foi achada caída sem vida e com uma perfuração do lado esquerdo do pescoço.

O local do crime foi isolado até a chegada do Instituto de Criminalística que realizou preliminarmente a perícia.

A polícia identificou um pedreiro de 42 anos como o autor do homicídio. Após diligências, ele foi encontrado escondido em sua residência e alegou que teria cometido o delito por causa de um óculos seu, que teria sido furtado pela vítima. O pedreiro informou ainda onde estava escondida a faca usada no crime. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante.

Do G1